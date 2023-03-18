Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня

Сегодня, 18 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт десятый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание десятого игрового дня. Полуфинальные матчи

Даниил Медведев (Россия, 5) – Фрэнсис Тиафо (США, 14) – начало — в 23:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Янник Синнер (Италия, 11) – матч начнётся не ранее 1:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является Фритц, который покинул розыгрыш турнира на стадии четвертьфинала.

Отметим, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович второй год подряд пропускает данные соревнования из-за проблем со въездом в страну.