Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня

Сегодня, 18 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт десятый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание десятого игрового дня. Полуфинальные матчи
Даниил Медведев (Россия, 5) – Фрэнсис Тиафо (США, 14) – начало — в 23:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Янник Синнер (Италия, 11) – матч начнётся не ранее 1:00 мск.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является Фритц, который покинул розыгрыш турнира на стадии четвертьфинала.
Отметим, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович второй год подряд пропускает данные соревнования из-за проблем со въездом в страну.
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