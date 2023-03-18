Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Индиан-Уэллса

Сегодня, 18 марта, российский теннисист Даниил Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо.

Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Медведева (4-0 в основных сетках турниров ATP и «Шлемов»). Тиафо единственный раз выиграл у него в квалификации Ниццы-2015 на грунте, который явно не является любимым покрытием ни для того, ни для другого теннисиста — 6:3, 6:2. Даниилу тогда было 19 лет, а Фрэнсису и вовсе 17. Затем они четырежды встречались уже в основных сетках турниров ATP и «Шлемов», все поединки состоялись на открытом харде, и во всех победил россиянин. Это произошло в Вашингтоне-2019, на Australian Open и на US Open в 2020-м, а также в Майами-2021. За те четыре матча Тиафо взял у Медведева только один сет.