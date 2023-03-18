Рыбакина — о критике в адрес своего тренера на AO: это неуважительно по отношению к нам
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Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о критике в адрес своего тренера во время недавнего Открытого чемпионата Австралии.
«Люди нас не знают, но любят комментировать то, в чём не разбираются. Так или иначе, это не их дело. По-моему, это всё было неуважительно и по отношению к нему, и ко мне. Я должна была написать, чтобы все понимали, что они нас не знают. Надеюсь, больше таких комментариев не будет», — сказала Рыбакина в эфире Tennis Channel.
Напомним, тренером Рыбакиной является 35-летний хорватский специалист Стефано Вуков. Вместе с ним Рыбакина завоевала титул на Уимблдоне-2022. Стефано часто эмоционально ведёт себя по ходу матчей подопечной, из-за чего подвергся критике в социальных сетях.
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