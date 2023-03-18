Андрей Чесноков: Рыбакина и Соболенко по мощи, силе и динамике сейчас выше всех

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями перед финальным матчем турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сойдутся Елена Рыбакина и Арина Соболенко.
«Рыбакина просто разрывала Свёнтек, полька не успевала за ней. Свёнтек, первая ракетка мира, сносит всех на корте и вдруг выигрывает всего четыре гейма в матче, это что-то нереальное. Рыбакина доказала, что не случайно прошла её на Australian Open, Лена просто сейчас сильнее. Может, она не так хорошо передвигается, но очень мощно подаёт и пробивает с задней линии.
Соболенко тоже здорово играет на этом турнире, показывает мощный и агрессивный теннис. У них примерно равные шансы на победу, поэтому я жду очень хороший финал. Это две девочки, которые по мощи, силе и динамике сейчас выше всех», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
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