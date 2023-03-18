Бублик проиграл 134-й ракетке мира и не смог выйти в полуфинал «челленджера» в Финиксе

Казахстанский теннисист Александр Бублик (46-я ракетка мира) не смог пройти в полуфинал «челленджера», который проходит в Финиксе (США) с 13 по 20 марта. В четвертьфинале он проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу (134-я ракетка мира).
Ян-Леннард Штруфф одержал победу со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. На счету Александра Бублика 11 эйсов, шесть двойных ошибок, 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных. Ян-Леннард Штруфф восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.
В полуфинале Ян-Леннард Штруфф сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) – Нуну Боргес (Португалия). Отметим, что в другом четвертьфинале россиянин Александр Шевченко встретится с первым сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини.
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