Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в паре выиграли турнир в Индиан-Уэллсе

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде, обыграв пару Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия).

Крейчикова и Синякова одержали победу со счётом 6:1, 5:7 (3:7), [10:7]. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. На счету Хаддад-Майи и Зигемунд ноль эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта. Крейчикова и Синякова ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12.

В женском одиночном разряде в финале встретятся казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. Финал состоится в ночь с 19 на 20 марта. Призовой фонд турнира у женщин составляет $ 8,8 млн.