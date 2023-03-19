Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (7:5, 7:6 (7:4)) в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Я играю всё лучше и лучше. Когда я подвернул лодыжку, действительно начал играть лучше на этом корте. Но до сих пор это не мои любимые кондиции для игры, поэтому это немного сбивает, вынуждает сражаться, ведь, возможно, на каком другом покрытии я мог сыграть и лучше на матч-пойнте. Но мы никогда не узнаем. Тем более, когда ты доходишь до финала, ты не имеешь права жаловаться. Так что буду ждать завтра, чтобы показать свой лучший теннис.

Нервничаю ли я что это первый «Мастерс» за 17 месяцев и первый финал на турнире в Индиан-Уэллсе? Я так не думаю. Хотя в любом случае нервы будут: чем больше турнир, тем больше нервов, но за счет опыта я знаю, что это за чувство. Так что просто надо играть в свой лучший теннис и пытаться выиграть», — сказал Медведев после матча.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).