Медведев повторил достижение Чеснокова 31-летней давности
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Российский теннисист Даниил Медведев повторил достижение россиянина Андрея Чеснокова на турнире в Индиан-Уэллсе.
Медведев стал вторым россиянином после Чеснокова, которому удалось пробиться в финал турнира в Индиан-Уэллсе. Чеснокову удалось это сделать в 1992 году.
Ранее сообщалось, что победная серия Медведева составляет 19 матчей. Он вышел в четвёртый финал подряд. Ранее россиянин завоевал трофеи на турнирах в Роттердаме, Дохе и Дубае.
Соперником Медведева по финалу станет победитель пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн.
Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.
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