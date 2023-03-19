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Медведев повторил достижение Чеснокова 31-летней давности

Медведев повторил достижение Чеснокова 31-летней давности
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Российский теннисист Даниил Медведев повторил достижение россиянина Андрея Чеснокова на турнире в Индиан-Уэллсе.

Медведев стал вторым россиянином после Чеснокова, которому удалось пробиться в финал турнира в Индиан-Уэллсе. Чеснокову удалось это сделать в 1992 году.

Ранее сообщалось, что победная серия Медведева составляет 19 матчей. Он вышел в четвёртый финал подряд. Ранее россиянин завоевал трофеи на турнирах в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Соперником Медведева по финалу станет победитель пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Общий призовой фонд соревнований составляет $ 17,6 млн.

Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

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