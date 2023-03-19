Медведев – о концовке матча с Тиафо: это было безумие

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал концовку матча с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (7:5, 7:6 (7:4)).
Напомним, во втором сете Медведев вёл со счётом 5:3. Однако, Тиафо удалось перевести игру на тай-брейк, где россиянин при счёте 5:1 едва не позволил сопернику сравнять счёт. Но в итоге Медведев смог довести матч до победы.
«В конце это было безумие. Я стал очень зажатым. В какой-то момент я подумал: «О боже, упущено много возможностей, это может закончиться для меня плохо». Но мне всё равно удалось продолжать играть хорошо. Завершить этот матч эйсом стало таким облегчением. Я просто очень рад, что мне удалось не проиграть этот матч», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
В финале турнира Медведев встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).
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