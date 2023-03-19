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Даниил Медведев вышел в 31-й финал в карьере

Даниил Медведев вышел в 31-й финал в карьере
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 31-й финал в своей карьере. Россиянин вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в полуфинале турнира американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
Для Даниила это будет 31-й финал в карьере. Ранее россиянин выиграл 18 финал и 12 раз проиграл в решающих матчах турнира.

Из них на соревнованиях уровня «Мастерс» это будет 7-й решающий матч и счёт пока на них — 4-2:

Все финалы Медведева на турнирах серии «Мастерс» (7):

1. Монреаль-2019. Надаль — Медведев — 6:3, 6:0.
2. Цинциннати-2019. Медведев — Гоффен — 7:6, 6:4.
3. Шанхай-2019. Медведев — Зверев — 6:4, 6:1.
4. Париж-2020. Медведев — Зверев — 5:7, 6:4, 6:1.
5. Торонто-2021. Медведев — Опелка — 6:4, 6:3.
6. Париж-2021. Джокович — Медведев — 4:6, 6:3, 6:3.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

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