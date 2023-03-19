Стало известно, во сколько финальные матчи в Индиан-Уэллсе начнут Медведев и Соболенко

В ночь с 19 на 20 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт заключительный день турнира серии «Мастерс» и турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание заключительного игрового дня. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — начало — не раньше 23:00 мск.
Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание заключительного игрового дня. Финал
Даниил Медведев (Россия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 1)/Янник Синнер (Италия, 13) — начало не ранее 2:00 мск.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 17,6 млн ($ 8,8 млн у женщин и $ 8,8 млн у мужчин). Действующим чемпионом турнира у мужчин является первая ракетка США Тейлор Фритц, у женщин – полька Ига Свёнтек.
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