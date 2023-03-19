Медведев — в финале турнира в Индиан-Уэллсе, Эдвардс победил Усмана. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), где встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, боец из Великобритании Леон Эдвардс единогласным решением судей победил нигерийца Камару Усмана в главном бою UFC 286, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал собственных игроков на скандальной пресс-конференции после ничьей с «Саутгемптоном». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

2. Леон Эдвардс победил Камару Усмана и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

3. «Мы не команда. Я вижу только 11 эгоистов». Конте — об упущенной победе «Тоттенхэма».

4. Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» и выйти в 1/2 финала Кубка Англии.

5. Алькарас вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Медведевым.

6. 41-летний Ибрагимович — самый возрастной автор гола в истории чемпионата Италии.

7. Джастин Гэтжи победил Рафаэля Физиева на турнире UFC 286 в Лондоне.

8. «Челси» потерял очки в матче с «Эвертоном», пропустив на 90-й минуте.

9. Канадский вратарь «Сан-Хосе» отказался надевать ЛГБТ-джерси на разминку и объяснил решение.

10. Роналду помог «Аль-Насру» одержать победу в матче с «Абхой», забив со штрафного.