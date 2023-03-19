Стало известно, что Даниил Медведев сказал Фрэнсису Тиафо у сетки после победы

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обратился к американцу Фрэнсису Тиафо у сетки после победы над ним в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Медведева. Примечательно, что Даниил не реализовал три матчбола при счёте 5:3 во втором сете, потом не подал на матч, а потом упустил ещё четыре матчбола на подаче при счёте 6:5.

«Это было пугающе, это было пугающе. Что за битва, чувак, что за битва!» — сказал Медведев Тиафо у сетки. Фрэнсис в ответ пожал руку и рассмеялся.

За титул в Индиан-Уэллсе Медведев сразится с чемпионом US Open — 2022, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.