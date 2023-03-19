Даниил Медведев повёл со счётом 5-0 в личных поединках с Фрэнсисом Тиафо

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев повёл со счётом 5-0 в серии личных встреч с американцем Фрэнсисом Тиафо на уровне основных сеток ATP и турниров «Большого шлема».

Пятую победу над Тиафо Медведев одержал ранее в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Медведева.

Отметим, что Тиафо единожды обыгрывал Медведева — это произошло в квалификации грунтового турнира в Ницце в 2015 году. Та встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу американца. На тот момент Медведеву было 19 лет, а Тиафо и вовсе 17.

За титул в Индиан-Уэллсе Медведев сразится с чемпионом US Open — 2022, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.