Сможет ли Даниил Медведев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе выиграть четвёртый титул подряд?

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвёртый финал на уровне ATP подряд. Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинальном матче Медведев со счётом 7:5, 7:6 (7:4) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.
За титул в Индиан-Уэллсе Медведев сразится с чемпионом US Open — 2022, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе россиянин Даниил Медведев выиграть четвёртый титул подряд?»
Отметим, что в Индиан-Уэллсе Медведев повторил достижение россиянина Андрея Чеснокова. Даниил стал вторым россиянином после Чеснокова, которому удалось пробиться в финал этих соревнований. Чесноков выходил в решающую стадию Индиан-Уэллса в 1992 году.
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