Даниил Медведев высказался об Алькарасе, с которым сразится за титул в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о сопернике по финалу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Им стал победитель US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Он потрясающий игрок. У него впечатляющие навыки, которые сложно сравнить с другими. Может, с Рафой (Надалем), но Рафа левша, потому их нельзя по-настоящему сравнивать. Его форхенд впечатляет. Не думаю, что есть игрок, который бьёт так сильно и при этом с вращением. Вот почему он был первой ракеткой мира, самой молодой в истории. Это что-то да значит. Круто будет сыграть с ним, если он выйдет в финал.

Мне нравится его теннис. Когда я говорю «нравится», то даже немного удивляюсь. Я, Зверев, Циципас — насчёт Синнера сложно, он моложе — кто ещё, Андрей Рублёв — у всех нас хорошие навыки, кто-то из нас лучше подаёт, кто-то лучше действует у сетки, у кого-то лучше форхенд, бэкхенд… А потом появляется Карлос. Когда ему было 17, я думал: вау, он силён — хотя никогда не знаешь, бывает, что игрок бьёт сильно, а потом делает кучу невынужденных. А затем, через год, он стал первой ракеткой мира. Он не так уж часто ошибался в матчах, а просто бил сильнее, чем соперники. Это поражает. Думаешь: если этот парень в огне, что вообще можно сделать? Я не смотрел матчи в Мадриде, но там он победил Рафу и Новака на грунте. Потрясающее достижение для 18-летнего. Его навыки впечатляют. Мы знаем, что он понимает, как их применять. Вопрос, сколько он выиграет «Шлемов» — пять, 10, а может, 23. И побьёт рекорд. За ним приятно наблюдать, и приятно будет сыграть с ним. Будет здорово сыграть с ним, особенно потому, что я чувствую уверенность. Покрытие больше подходит ему, но я сделаю всё возможное и покажу свой лучший теннис. Надеюсь, финал будет классный», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.