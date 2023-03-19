Даниил Медведев оценил своё эмоциональное состояние перед финалом турнира в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё эмоциональное состояние после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«В четвертьфинале я был немного расстроен из-за ветра. А сегодня я справился со своими негативными эмоциями, огорчениями и тому подобными вещами. Но то, что я упустил столько матчболов, означает, что всё-таки я был не на высоте в этом плане, когда надо было заканчивать игру. Но это делает меня ещё счастливее ментально — мне всё равно удалось победить на тай-брейке, имея семь упущенных матчболов. Я хорошо начал тай-брейк, отлично проводя розыгрыши и удары. Несмотря на некоторые, скажем так, вспышки на этой неделе, с точки зрения ментальности в последние четыре недели всё в порядке — со взлётами и падениями, конечно. Ситуация всё время улучшается — надеюсь, завтра будет ещё лучше», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.