Даниил Медведев: корт в Индиан-Уэллсе вроде стал быстрее. Посмеялись об этом с тренером

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об условиях на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) после выхода в финал соревнований.
«В четвертьфинале был ужас. Был сильный ветер. А сегодня я почти не чувствовал его. По-моему, я сделал только одну двойную ошибку, как раз когда ветер чуть усилился. Но в целом, не знаю почему, корт вроде стал быстрее. Мы обсудили это с тренером. Посмеялись, поскольку один день в Индиан-Уэллсе не похож на другой. Порой ветер, мяч летит, а в другой раз не летит и попадает в сетку. Надо адаптироваться. Сегодня мяч здорово летал. Соперник часто бил в аут. Довольно быстрые условия. Как только кому-то удавался хороший удар, продолжить розыгрыш уже было непросто. И это хорошо. Мне нравится это. Так что не знаю. Посмотрим, что принесёт нам Индиан-Уэллс завтра (улыбается)», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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