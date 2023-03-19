«Это как переключиться на грунт». Медведев высказался о разнице культур в Европе и США

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, раздражает ли его американская культура.
«Могу поделиться забавной историей. Это нормально, что европейцам бывает непросто тут освоиться. Некоторые приезжают жить в США, но вообще, если тебе нравится жить в Европе, провести больше месяца в США непросто — культура другая, еда другая. Всё другое — даже дороги, машины. Эту историю рассказала мне жена. Она обедала в Монте-Карло — отличный ресторан, отличная еда, — и там сидели американцы. То же бывает и с американцами, когда они приезжают в Европу. Это нелегко, ну примерно как переключиться на грунт или что-то в этом роде. Их там было четверо, они ели буррату, не знаю, какую-то европейскую еду. И такие: я больше не могу это есть. Они не могли даже заказать бургер (улыбается).
Так что да, мне многое нравится в США, но порой бывает непросто вдали от дома. Честно говоря, можем говорить об этом хоть час — что мне нравится, что нет. В США люди вообще отлично водят, придерживаются линии. А в Европе, не знаю почему, — по крайней мере, во Франции — отклоняются. Может, они говорят по телефону при этом. Ненавижу это. Так что в США мне это нравится. О своих предпочтениях могу говорить хоть час, но в целом мне нравится в США, я хорошо тут играю. Связка Индиан-Уэллс — Майами была непростой для меня, но сейчас у меня всё здорово в Индиан-Уэллсе, так что теперь мне тут ещё больше нравится (улыбается)», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
- 19 марта 2023
-
12:08
-
11:53
-
11:30
-
11:23
-
11:13
-
11:03
-
10:29
-
10:02
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:15
-
03:56
-
03:19
-
03:13
-
02:29
-
02:12
-
01:59
-
01:48
-
01:38
-
01:37
-
01:34
-
00:46
-
00:29
- 18 марта 2023
-
23:13
-
23:04
-
21:36
-
21:15
-
21:00
-
20:56
-
18:00
-
12:58
-
12:34
-
11:58
-
11:41