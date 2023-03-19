«Это как переключиться на грунт». Медведев высказался о разнице культур в Европе и США

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, раздражает ли его американская культура.

«Могу поделиться забавной историей. Это нормально, что европейцам бывает непросто тут освоиться. Некоторые приезжают жить в США, но вообще, если тебе нравится жить в Европе, провести больше месяца в США непросто — культура другая, еда другая. Всё другое — даже дороги, машины. Эту историю рассказала мне жена. Она обедала в Монте-Карло — отличный ресторан, отличная еда, — и там сидели американцы. То же бывает и с американцами, когда они приезжают в Европу. Это нелегко, ну примерно как переключиться на грунт или что-то в этом роде. Их там было четверо, они ели буррату, не знаю, какую-то европейскую еду. И такие: я больше не могу это есть. Они не могли даже заказать бургер (улыбается).

Так что да, мне многое нравится в США, но порой бывает непросто вдали от дома. Честно говоря, можем говорить об этом хоть час — что мне нравится, что нет. В США люди вообще отлично водят, придерживаются линии. А в Европе, не знаю почему, — по крайней мере, во Франции — отклоняются. Может, они говорят по телефону при этом. Ненавижу это. Так что в США мне это нравится. О своих предпочтениях могу говорить хоть час, но в целом мне нравится в США, я хорошо тут играю. Связка Индиан-Уэллс — Майами была непростой для меня, но сейчас у меня всё здорово в Индиан-Уэллсе, так что теперь мне тут ещё больше нравится (улыбается)», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.