Мартина Навратилова отложила планы по усыновлению ребёнка. Она продолжает бороться с раком

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова отложила планы по усыновлению ребёнка. Теннисистка сконцентрируется на борьбе с раком.

Напомним, в начале января 2023 года стало известно, что у Навратиловой вновь обнаружили рак — на этот раз горла. Также у неё диагностирован рецидив рака груди. В 2010 году легендарная теннисистка успешно прошла лечение от рака груди.

«Когда вы усыновляете ребёнка, всё должно быть посвящено ему. А сейчас всё посвящено Мартине и тому, чтобы она стала здоровой. Пришлось отложить эту цель. Вместо того чтобы взять ребёнка, она борется с двумя видами рака. Как будто одного недостаточно. Нужно просто подождать», — приводит слова знакомой с ситуацией Юлии Лемиговой Tennis Up To Date.