Медведев: когда подвернул лодыжку, начал играть на кортах Индиан-Уэллса лучше

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) пошутил о том, что подвернул лодыжку в 1/8 финала соревнований.

Ранее, в полуфинале турнира, Медведев (5) со счётом 7:5, 7:6 (7:4) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. За титул в Индиан-Уэллсе Даниил сразится с чемпионом US Open — 2022, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Когда я подвернул лодыжку, то начал лучше играть на этом корте», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В 1/8 финала Индиан-Уэллса Медведев сражался с немцем Александром Зверевым, подвернул лодыжку, некоторое время пролежал на корте, после чего встал и продолжил матч. На протяжении большей части соревнований россиянин жаловался на медленное покрытие корта в Индиан-Уэллсе.