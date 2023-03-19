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«Как он достаёт все эти мячи?» Чесноков — о выходе Медведева в финал Индиан-Уэллса

«Как он достаёт все эти мячи?» Чесноков — о выходе Медведева в финал Индиан-Уэллса
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Даниил со счётом 7:5, 7:6 (7:4) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.

«Здорово, что Медведев вышел в финал Индиан-Уэллса. Но должен был выиграть у Тиафо гораздо легче. В первом сете вообще не было никаких шансов, чтобы соперник взял подачу Даниила.

Тиафо подыгрывал публике, а она ему. Это немножко дискоординировало Медведева. Тиафо во втором сете почувствовал уверенность. В конце матча я не понимал, как Медведев выиграет этот матч — немножко потерял изюминку. Было достаточно холодно на душе. Тиафо в Америке играет вдвойне здорово. В прошлом их матче Медведев выиграл комфортно.

Матч получился хорошим. Собравшейся публике точно понравилось. Медведев нереально двигается по корту: как он достаёт все эти мячи? Как он держит ногами корт!» — сказала Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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