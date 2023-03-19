Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Янником Синнером в полуфинале Индиан-Уэллса

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в полуфинальном матче итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Алькарас сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Синнера четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В финале турнира Алькарас сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в своём полуфинальном матче обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является Тейлор Фритц.