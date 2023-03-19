Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финала Медведев — Алькарас в Индиан-Уэллсе
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский ожидает ожесточённой борьбы в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
«Фаворита в этом матче точно нет. Оба находятся в великолепной форме. Будет настоящая борьба. У Медведева 19 подряд побед, а Алькарас играет за то, чтобы стать номером один. И тот и другой будут стараться показать свой лучший теннис. Это будет великолепный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По личным встречам счёт 1-0 в пользу Медведева. Он одержал эту победу на Уимблдоне в 2021 году, когда испанскому теннисисту было ещё 18 лет.
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