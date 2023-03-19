Веснина рассказала, кого считает фаворитом финала Медведев — Алькарас в Индиан-Уэллсе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящей встречи российского теннисиста Даниила Медведева со второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«В этом финале у Медведева очень хорошие шансы на победу. Он находится просто в великолепной форме. Я считаю, что Даня сейчас является сильнейшим игроком в мужском теннисном туре. Такой длительной победной серии давно ни у кого не было. Считаю Даню фаворитом в этом финале. Но Алькараса никогда нельзя сбрасывать со счетов. Молодой уникальный теннисист показывает очень зрелый и интересный теннис. Думаю, что финал Медведев — Алькарас станет украшением «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Наверное, шансы 60 на 40 в пользу Даниила», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.