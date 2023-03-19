Селиваненко: победная серия Медведева впечатляет, но это не что-то сверхъестественное

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мыслями о предстоящем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«В финале Индиан-Уэллса встретятся совершенно разные по стилю игры лидеры мирового тура. Даниил и Карлос имеют опыт побед на самых больших турнирах в мире, каждый матч между ними принципиален со всех точек зрения. Продолжится ли победная серия Медведева? Такая длинная серия Даниила, естественно, впечатляет, но это не что-то сверхъестественное. Теннисисты такого уровня играют именно так. Главное, что Медведев после непростого прошлого сезона нашёл свою игру и в чём-то даже вышел на новый уровень», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.