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Чесноков сравнил Алькараса с собакой породы джек-рассел перед финалом с Медведевым

Чесноков сравнил Алькараса с собакой породы джек-рассел перед финалом с Медведевым
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского теннисиста Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Мне кажется, что именно сейчас — после 19 побед подряд — Медведев может проиграть. Даниил хоть и в хорошей форме, но Алькарас мне очень понравился. У испанца в матче с Синнером был эпизод, когда Карлос потерялся. У Синнера был сетбол, на котором Алькарас сыграл потрясающе — уже после этого он почувствовал уверенность и сыграл потрясающе.

Карлос здорово двигается и очень активно играет — у него очень острые удары. Он как собачка джек-рассел — космическая энергия. Всё время бегает и прыгает. Потрясающее сейчас играет! На этом турнире проводит фантастические матчи!

Нам ждёт хороший финал. У каждого есть шансы победить. Как и каждый достоин этого финала. Я думаю, что это будет хороший спектакль», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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