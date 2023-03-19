Елена Рыбакина — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция финала Индиан-Уэллса
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Сегодня, 19 марта, состоится финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграют казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и вторая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко. Игра состоится на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко.
По личным встречам счёт на официальных турнирах 4-0 в пользу Соболенко. При этом все матчи были трёхсетовыми.
Напомним, эти же соперницы встретились на прошедшем в январе Открытом чемпионате Австралии. В тот раз Соболенко победила свою соперницу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и выиграла свой первый турнир «Большого шлема».
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