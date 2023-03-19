Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция финала Индиан-Уэллса

Завтра, 20 марта, российский теннисист Даниил Медведев встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 02:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом.
По личным встречам Медведев впереди со счётом 1-0. Его единственный матч с Алькарасом состоялся летом 2021 года на Уимблдоне, когда Алькарасу только недавно исполнилось 18. Даниил уверенно победил получившего WC Карлоса во втором круге — 6:4, 6:1, 6:2. На сегодняшний день Медведев и Алькарас — два последних победителя US Open. Россиянин выиграл американский «Шлем» в 2021 году, а испанец — в 2022-м. Кроме того, в прошлом сезоне оба были на первой строчке рейтинга, а Алькарас и вовсе закончил год в ранге первой ракетки мира.
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