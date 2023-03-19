Опубликована сетка турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют Свёнтек, Касаткина и Соболенко

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 21 марта по 2 апреля.
Сетку соревнований возглавила трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Клэр Лю (США).
Второй номер посева у чемпионки Australian Open – 2023 белоруски Арины Соболенко. Во втором круге она сразится с победительницей противостояния двух американок Слоан Стивенс — Шелби Роджерс.
Интересные матчи первого круга на турнире в Майами:
Бьянка Андрееску (Канада) — Эмма Радукану (Великобритания)
Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай)
Элисе Мертенс (Бельгия) — Алисия Паркс (США)
Камила Джорджи (Италия) — Кайя Канепи (Эстония)
Анна Блинкова (Россия) — Юле Нимайер (Германия)
Слоан Стивенс (США) — Шелби Роджерс (США)
Анна Калинская (Россия) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра)
- 19 марта 2023
-
22:55
-
22:31
-
21:49
-
21:41
-
20:56
-
20:30
-
20:10
-
19:50
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
16:40
-
15:10
-
14:23
-
14:07
-
13:13
-
12:08
-
11:53
-
11:30
-
11:23
-
11:13
-
11:03
-
10:29
-
10:02
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:15
-
03:56
-
03:19
-
03:13
-
02:29
-
02:12
-
01:59
-
01:48