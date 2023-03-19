Опубликована сетка турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют Свёнтек, Касаткина и Соболенко

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 21 марта по 2 апреля.

Сетку соревнований возглавила трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Клэр Лю (США).

Второй номер посева у чемпионки Australian Open – 2023 белоруски Арины Соболенко. Во втором круге она сразится с победительницей противостояния двух американок Слоан Стивенс — Шелби Роджерс.

Интересные матчи первого круга на турнире в Майами:

Бьянка Андрееску (Канада) — Эмма Радукану (Великобритания)

Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай)

Элисе Мертенс (Бельгия) — Алисия Паркс (США)

Камила Джорджи (Италия) — Кайя Канепи (Эстония)

Анна Блинкова (Россия) — Юле Нимайер (Германия)

Слоан Стивенс (США) — Шелби Роджерс (США)

Анна Калинская (Россия) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра)