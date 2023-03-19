Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Опубликована сетка турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют Свёнтек, Касаткина и Соболенко

Опубликована сетка турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют Свёнтек, Касаткина и Соболенко
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 21 марта по 2 апреля.

Сетку соревнований возглавила трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Клэр Лю (США).

Второй номер посева у чемпионки Australian Open – 2023 белоруски Арины Соболенко. Во втором круге она сразится с победительницей противостояния двух американок Слоан Стивенс — Шелби Роджерс.

Интересные матчи первого круга на турнире в Майами:

Бьянка Андрееску (Канада) — Эмма Радукану (Великобритания)
Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай)
Элисе Мертенс (Бельгия) — Алисия Паркс (США)
Камила Джорджи (Италия) — Кайя Канепи (Эстония)
Анна Блинкова (Россия) — Юле Нимайер (Германия)
Слоан Стивенс (США) — Шелби Роджерс (США)
Анна Калинская (Россия) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра)

Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
Соболенко vs Рыбакина в финале Индиан-Уэллса! Медведев и Алькарас готовятся. LIVE! Соболенко vs Рыбакина в финале Индиан-Уэллса! Медведев и Алькарас готовятся. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023