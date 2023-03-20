Рыбакина взяла первый сет у Соболенко после триллера на тай-брейке в финале Индиан-Уэллса

В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) проходит финальный матч турнира WTA-1000 между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Первый сет в матче получился максимально упорным, с 24 розыгрышами на тай-брейке, и в итоге остался за Рыбакиной (7:6(13:11)).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко.

Напомним, эти же соперницы встретились на прошедшем в январе Australian Open. В тот раз Соболенко победила свою соперницу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и выиграла свой первый турнир «Большого шлема» в карьере. По личным встречам белорусская теннисистка уверенно впереди 4-0.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000.