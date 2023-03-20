Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на турнире в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Рыбакина сделала семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре эйса, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Таким образом, Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000.

За победу в финале Рыбакина получит 1000 рейтинговых очков и заработает € 1,2 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и € 662 тыс. призовых.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
19 марта 2023, воскресенье. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 13 		6  
6 11 		4  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023