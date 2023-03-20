Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на турнире в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Рыбакина сделала семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре эйса, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Таким образом, Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000.
За победу в финале Рыбакина получит 1000 рейтинговых очков и заработает € 1,2 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и € 662 тыс. призовых.
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