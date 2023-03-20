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Рыбакина впервые в карьере одержала победу над Соболенко

Рыбакина впервые в карьере одержала победу над Соболенко
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала первую победу в карьере над белорусской Ариной Соболенко.

Напомним, Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (13:11), 6:4.
Ранее Рыбакина и Соболенко встречались четыре раза, где победы оставались за белорусской теннисисткой.
Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир WTA-1000.

По ходу турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачёву (Россия), Каролину Мухову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша) и Арину Соболенко (Беларусь).

За победу в финале Рыбакина получит 1000 рейтинговых очков и заработает € 1,2 млн призовых.

В финале в одиночном мужском разряде россиянин Даниил Медведев встретился с испанцем Карлосом Алькарасем.

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