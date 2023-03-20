Елена Рыбакина станет седьмой ракеткой мира после победы на турнире в Индиан-Уэллсе

В новом рейтинге WTA Елена Рыбакина поднимется на три позиции и впервые в карьере будет седьмой ракеткой мира.

Напомним, Рыбакина завоевала титул на турнире в Индиан-Уэллсе, обыграв в решающем матче представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4. Таким образом, Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир категории WTA-1000.

За победу в финале Рыбакина получит 1000 рейтинговых очков и заработает € 1,2 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и € 662 тыс. призовых.

Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в карьере обыграла Соболенко. Ранее белоруска одержала четыре победы подряд в очных матчах с представительницей Казахстана.

В финале в одиночном мужском разряде россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасем.