Соболенко – Рыбакиной: позабочусь, чтобы это был последний раз, когда ты меня обыграла
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко обменялись шуточными фразами после финала турнира в Индиан-Уэллсе.
Напомним, в решающем матче турнира Рыбакина обыграла Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4. Елена впервые в карьере одержала победу над белоруской в очном противостоянии. Ранее Соболенко четыре раза подряд побеждала Рыбакину.
Рыбакина: Поздравляю с отличными результатами… это первый раз, когда я тебя обыграла
Соболенко: Я позабочусь, о том, чтобы он был последним
Рыбакина: Нет, нет, нет! Посмотрим в следующий раз
Напомним, после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рыбакина впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Она поднимется на три строчки в рейтинге WTA.
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