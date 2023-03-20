Соболенко – Рыбакиной: позабочусь, чтобы это был последний раз, когда ты меня обыграла

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко обменялись шуточными фразами после финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, в решающем матче турнира Рыбакина обыграла Соболенко со счётом 7:6 (13:11), 6:4. Елена впервые в карьере одержала победу над белоруской в очном противостоянии. Ранее Соболенко четыре раза подряд побеждала Рыбакину.

Рыбакина: Поздравляю с отличными результатами… это первый раз, когда я тебя обыграла

Соболенко: Я позабочусь, о том, чтобы он был последним

Рыбакина: Нет, нет, нет! Посмотрим в следующий раз

Напомним, после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рыбакина впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Она поднимется на три строчки в рейтинге WTA.