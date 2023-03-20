Во время матча Медведева и Алькараса у судьи на вышке сломалась аудиосистема
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В эти минуты проходит финал в одиночном мужском разряде на турнире в Индиан-Уэллсе, где российский теннисист Даниил Медведев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом. На данный момент проходит первый сет.
Во время матча судья на вышке Мохамед Лайани подозвал теннисистов к себе и заявил им, что аудиосистема у него не работает, поэтому он будет громко голосом объявлять счёт.
Ранее сообщалось, что для Медведева это 31-й финал в карьере. Также он впервые выступает в финале турнира в Индиан-Уэллсе. На данный момент победная серия россиянина составляет 19 матчей.
Ранее Медведеву удалось выиграть три титула подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае.
Призовой фонд в мужском разряде на турнире в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн.
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