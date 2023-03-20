Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Во время матча Медведева и Алькараса у судьи на вышке сломалась аудиосистема

Во время матча Медведева и Алькараса у судьи на вышке сломалась аудиосистема
Комментарии

В эти минуты проходит финал в одиночном мужском разряде на турнире в Индиан-Уэллсе, где российский теннисист Даниил Медведев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом. На данный момент проходит первый сет.

Во время матча судья на вышке Мохамед Лайани подозвал теннисистов к себе и заявил им, что аудиосистема у него не работает, поэтому он будет громко голосом объявлять счёт.

Ранее сообщалось, что для Медведева это 31-й финал в карьере. Также он впервые выступает в финале турнира в Индиан-Уэллсе. На данный момент победная серия россиянина составляет 19 матчей.

Ранее Медведеву удалось выиграть три титула подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Призовой фонд в мужском разряде на турнире в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн.

Медведев в сете от поражения Алькарасу в финале Индиан-Уэллса! Будет ли камбэк? LIVE! Медведев в сете от поражения Алькарасу в финале Индиан-Уэллса! Будет ли камбэк? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023