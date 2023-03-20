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Даниил Медведев прервал победную серию из 19 матчей

Даниил Медведев прервал победную серию из 19 матчей
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Российский теннисист Даниил Медведев прервал победную серию из 19 матчей.

В решающем матче на турнире в Индиан-Уэллсе россиянин уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 2:6.

Ранее Медведев выиграл три титула подряд за три недели — в Роттердаме, Дохе и Дубае и вышел в четвёртый финал подряд.

По ходу «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Брэндана Накашиму (США), Илью Ивашко (Беларусь), Александра Зверева (Германия), Алехандро Давидович-Фокину (Испания) и Фрэнсиса Тиафо (США).

За выступление на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев получит 652 рейтинговых очка и $ 662 тыс. призовых. Алькарас, в свою очередь, за победу на турнире получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,2 млн призовых.

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