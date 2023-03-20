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Медведев впервые в карьере проиграл Алькарасу

Медведев впервые в карьере проиграл Алькарасу
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Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере одержал победу над представителем России Даниилом Медведевым. В финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас обыграл Медведева со счётом 6:3, 6:2.

Это стал второй очный матч между соперниками. В первом матче Медведев одержал победу над испанцем.
Ранее сообщалось, что Медведев прервал победную серию из 19 матчей и не смог завоевать четвёртый титул подряд. Ранее Медведев выиграл три титула подряд за три недели — в Роттердаме, Дохе и Дубае.

За выступление на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев получит 652 рейтинговых очков и $ 662 тыс. призовых. Алькарас, в свою очередь, за победу на турнире получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,2 млн призовых.

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