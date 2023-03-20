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Медведев – после поражения от Алькараса: у меня были очень токсичные отношения с кортом

Медведев – после поражения от Алькараса: у меня были очень токсичные отношения с кортом
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 2:6.

«У меня были очень токсичные отношения с этим кортом, но я хочу поблагодарить вас. Я плохо отнесся к этому корту, а взамен вывихнул лодыжку и порезал большой палец. Но это также позволило мне закончить турнир, поэтому большое спасибо. Я вернусь», — сказал Медведев после матча.

Медведев прервал победную серию из 19 матчей и не смог завоевать четвёртый титул подряд. Ранее россиянин выиграл три трофея подряд за три недели — в Роттердаме, Дохе и Дубае.

За выступление на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев получит 652 рейтинговых очков и $ 662 тыс. призовых.

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