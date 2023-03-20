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Рыбакина: этот тай-брейк с Соболенко был действительно эпичным

Рыбакина: этот тай-брейк с Соболенко был действительно эпичным
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе (7:6 (13:11), 6:4).

«Потрясающие ощущения. Это были тяжелые, но действительно хорошие две недели для меня здесь. У нас обоих были шансы в первом сете, но в итоге всё сложилось по-моему. Поэтому я думаю, что этот первый сет был важен, а затем было немного легче. Этот тай-брейк был действительно эпичным, я бы сказал, со всеми этими двойными ошибками и нервами. Так что, в конце концов, нужно было просто сосредоточиться на каждом очке и попытаться бороться до конца», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

Рыбакина после этой победы поднимется на три строчке вверх и впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира.

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