Джокович продолжает лидировать в Чемпионской гонке ATP, Медведев поднялся на второе место

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Первое место по-прежнему продолжает занимать 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев, дошедший до финала четырёх последних турниров, поднялся на одну позицию и теперь занимает второе место. Третьим идёт испанец Карлос Алькарас, который после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе поднялся сразу на 10 строчек. В топ-5 также находятся грек Стефанос Циципас (4) и британец Кэмерон Норри (5). Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв — на 10-й и 12-й позициях.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате» .
Чемпионская гонка ATP. 20 марта
1 (1).Новак Джокович (Сербия) — 2430.
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 2030.
3 (13). Карлос Алькарас (Испания) — 1550.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1480.
5 (5). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1245.
6 (4). Томми Пол (США) — 1175.
7 (9). Янник Синнер (Италия) — 1135.
8 (6). Тейлор Фритц (США) — 1095.
9 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 880.
10 (8). Карен Хачанов (Россия) — 855.
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12 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 795.
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