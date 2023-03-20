Рыбакина рассказала, за счёт чего ей удалось впервые обыграть Соболенко

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе казахстанская теннисистка Елена Рыбакина назвала ключевые факторы, которые позволили ей обыграть вторую ракетку мира Арину Соболенко в финале соревнований.
Напомним, эта победа стала первой для Рыбакиной над Соболенко в официальных матчах.
«Я думаю, что важное значение имел первый сет. У нас обеих были шансы, но в конце концов всё сложилось в мою пользу. Поэтому я думаю, что важное значение сыграл первый сет, а затем мне было немного легче начать вторую партию с раннего брейка. Затем условия тоже немного изменились. В конце второго сета стало очень ветрено, поэтому на одной стороне корта было трудно играть. Но, поскольку я имела преимущество в счёте, я думаю, что это и сделало результат сегодня.
Арина сказала, что начала расстраиваться и возвращаться к старым привычкам? Да, конечно, по сравнению с матчем в Австралии, который был другим, особенно этот первый сет, ведь она допустила несколько двойных ошибок, что дало мне преимущество. Но тогда я не воспользовалась этой возможностью с первого раза. Так что, конечно, я почувствовала разницу, потому что в Австралии она подавала действительно хорошо. Вторая подача была, я думаю, такой же быстрой, как и первая. По-настоящему агрессивная.
Здесь, в Индиан-Уэллсе, у меня было несколько моментов в первом сете, а затем, думаю, во втором я начала действовать немного агрессивнее. Думаю, что после этого также нелегко найти ритм, если мы обе являемся теннисистками с хорошей подачей и уже затем немного отстаём в счёте.
Насколько важное значение сыграла моя вторая подача сегодня? Да, первая подача сработала не так хорошо, как я хотела, в этом матче. На второй подаче я старалась действовать агрессивнее, так как я помню ещё со времён Австралии, что она оказывала давление на второй подаче. Так что это тот компонент, который мне также необходимо улучшить. Я думаю, что здесь было немного легче сделать следующий удар, чем в Австралии, поскольку условия были немного медленнее. Я попыталась также изменить вторую подачу. Так что да, я думаю, что в конце концов это тоже имело важное значение в этом матче», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
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