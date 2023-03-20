Соболенко продолжает лидировать в Чемпионской гонке WTA, Рыбакина — вторая

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в женском одиночном разряде. Первую строчку продолжает занимать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — полька Ига Свёнтек.
Российская теннисистка Варвара Грачёва поднялась на восемь позиций и теперь занимает 20-е место. Людмила Самсонова потеряла четыре позиции и занимает 21-е место. Вероника Кудерметова осталась на 16-й строчке. Дарья Касаткина занимает 23-е место, Анастасия Потапова — 24-е.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Чемпионская гонка WTA. 20 марта
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561.
3 (3). Ига Свентек (Польша) — 1810.
4 (5). Джессика Пегула (США) — 1515.
5 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420.
6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371.
7 (8). Кори Гауфф (США) — 1185.
8 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051.
9 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 991.
10 (9). Магда Линетт (Польша) — 937.
….
16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 706.
….
20 (28). Варвара Грачёва (Россия) — 558.
21 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 547.
….
23 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 537.
24 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 531.
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