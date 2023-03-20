Рыбакина назвала свою главную цель в спорте

Победительница турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, чего хотела бы достичь через несколько лет в этом виде спорта.

«Думаю, что самая большая цель – это, конечно, стать первой ракеткой мира. Впереди ещё долгий путь. Так что это своего рода конечная цель, я бы сказала так. На данный момент я занимаю седьмое место, но вы знаете, как быстро меняется рейтинг. Поэтому мне нужно всегда сосредоточиваться на следующем турнире, на котором я выступаю. Да, я просто стараюсь не думать так сильно о рейтинге, особенно сейчас, когда до него ещё далеко (улыбается)», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, победа над Ариной Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе помогла Рыбакиной подняться на седьмую строчку рейтинга WTA.