Рыбакина назвала свою главную цель в спорте

Победительница турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, чего хотела бы достичь через несколько лет в этом виде спорта.
«Думаю, что самая большая цель – это, конечно, стать первой ракеткой мира. Впереди ещё долгий путь. Так что это своего рода конечная цель, я бы сказала так. На данный момент я занимаю седьмое место, но вы знаете, как быстро меняется рейтинг. Поэтому мне нужно всегда сосредоточиваться на следующем турнире, на котором я выступаю. Да, я просто стараюсь не думать так сильно о рейтинге, особенно сейчас, когда до него ещё далеко (улыбается)», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, победа над Ариной Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе помогла Рыбакиной подняться на седьмую строчку рейтинга WTA.
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