Видеообзор победы Рыбакиной над Соболенко в финале Индиан-Уэллса

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина нанесла поражение второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 7:6 (13:11), 6:4.

Матч запомнился сумасшедшим тай-брейком из 24 розыгрышей в первом сете.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Напомним, эта победа стала первой для Рыбакиной над Соболенко в профессиональной карьере. Эти же соперницы встречались в финале Открытого чемпионата Австралии — 2023. В том матче Соболенко одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема».

После успеха в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.