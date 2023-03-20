Видеообзор победы Рыбакиной над Соболенко в финале Индиан-Уэллса

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина нанесла поражение второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 7:6 (13:11), 6:4.
Матч запомнился сумасшедшим тай-брейком из 24 розыгрышей в первом сете.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Напомним, эта победа стала первой для Рыбакиной над Соболенко в профессиональной карьере. Эти же соперницы встречались в финале Открытого чемпионата Австралии — 2023. В том матче Соболенко одержала победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема».
После успеха в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.
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