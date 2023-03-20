Медведев — о поражении от Алькараса: я был готов к борьбе, но играть с ним нелегко

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре Карлоса Алькараса после поражения от испанца в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — 3:6, 2:6. Россиянин также прокомментировал возвращение 19-летнего испанского теннисиста на первую строчку мирового теннисного рейтинга.

«Он хорошо играет. Хорошо подавал сегодня. Хорошо выходил к сетке. Я понимал, что закончить матч нелегко, особенно если это финал. Я думал о своём матче с Новаком на US Open и старался делать то же самое, оказывать давление на соперника. К примеру, при счёте «ровно» мне наконец удался хороший приём, когда он подал и вышел к сетке — резаный форхенд, дропшот, да. Играть с ним нелегко. Мне хотелось бы сыграть с ним на другом покрытии — на более быстром харде, чтобы посмотреть, могу ли я сыграть лучше. Опять-таки, я не знаю, может, это его игра не позволила мне действовать на высшем уровне, а может, я сам по какой-то причине играл не лучшим образом. Ментально я был готов к матчу. Мне не кажется, что я как-то легко подошёл к игре. Я был готов к борьбе. Я знал, что меня ожидает непростой оппонент. Он хорошо играл. Хорошо исполнял резаные удары в нужные моменты, у него были виннерсы на моей подаче. Больше особо нечего добавить.

Настоящее ли это звание первой ракетки мира, если учесть, что Джокович пропускает турниры? Сто процентов. К сожалению, Новак не может играть на всех турнирах. Все хотели бы, чтобы он играл. Здорово видеть, как он играет. Он очень хорошо играет. Но что есть, то есть. К примеру, если игрок получает травму… Вот Рафа (Надаль) какое-то время травмирован. Можно ведь и сказать, что Рафа был бы первым, если бы не травмировался. Но мы не можем этого знать, поскольку он травмирован. То же самое и с Новаком. Если бы он в прошлом году и в этом играл на всех этих турнирах, рейтинг, возможно, выглядел бы иначе. Но здесь не должно быть никаких «но». Карлос заслуженно стал первым номером. За последние 52 недели он взял больше очков, чем кто-либо другой. Вот так и работает рейтинг. Да, прошлый сезон он закончил на первом месте. Мне пока не удавалось такое. Постараюсь, конечно, добиться такого достижения», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.