Punto de Break: Алькарас ознаменует эпоху
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Журналист теннисного издания Punto de Break Джозе Морон уверен, что, если победителю «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлосу Алькарасу удастся избежать серьёзных травм в карьере, он станет ещё одной легендой своего вида спорта.
«Он пришёл из игры на грунте, но стоит на харде, обходит всех своих соперников и выигрывает титул в Индиан-Уэллсе, не проиграв ни одного сета. Вот что нас удивляет в Карлитосе. Если травмы окажут ему уважение, он ознаменует эпоху», — написал Морон.
Напомним, 19-летний испанец обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Индиан-Уэллса (6:3, 6:2). Алькарас не отдал соперникам ни одного сета по ходу турнира.
По итогам турнира Алькарас вернул себе первое место в рейтинге ATP. Медведев поднялся на пятое место.
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