Журналист New York Times иронично отреагировал на поражение Медведева в финале ИУ

Журналист New York Times Кристофер Клерей с иронией прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе.

Напомним, Алькарас добился уверенной победы со счётом 6:3, 6:2.

«Думаю, Даниил лучше подготовился к финальной речи, чем к сегодняшнему матчу», — написал Клерей.

Несмотря на поражение в финале, Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP и занимает пятое место. Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга, обойдя 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, который не получил визу в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.

Отметим, что по ходу турнира 19-летний испанец не отдал своим соперникам ни сета.