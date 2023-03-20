Чесноков: финал Медведева с Алькарасом — скукота полная. Скучные матчи не запоминаю

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что финальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, получился скучным.

«Скукота полная. Первой подачи у Медведева не было, очень много невынужденных ошибок, с лёту сыграл очень плохо. Единственное, за что можно радоваться, — это выигрыш во втором сете двух геймов. Потому что счёт был 0:4 и 0-30. Могло вообще закончиться 0:6.

Я предпочитаю, когда есть интрига и спектакль, а не получилось ни того ни другого. На этом турнире мне запомнился матч Медведева со Зверевым. А скучные финалы я не запоминаю», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.