Дмитриева: надежда на победу Медведева над Алькарасом была, а оснований на неё было мало

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6).

«Надежда была, а оснований на неё было мало. Мне думается, что Даня устал немного. Там была и погода ужасная, страшный ветер. Алькарас крутит и вертит, у него мощные удары. А Даня играет за счёт чувства. К тому же подача у него не шла. Все эти погодные условия раздражали Медведева. У него нервная система более возбудимая, конечно, она реагирует на все эти изменения. Даня играет за счёт чувства, у него оно очень тонкое. А при такой погоде это тяжело.

Но всё замечательно — Даня и так хорошо играет. Он двигается вперёд. Сейчас он вернулся в свою привычную колею. То было крушение, а сейчас он в хорошем состоянии среди сильнейших игроков», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.